В Минске появились «умные» скамейки с солнечными панелями 5.06.2025, 22:40

Фотофакт.

Столица приросла малыми архитектурными формами. Ко Дню окружающей среды волонтеры Betera установили «умные» скамейки в двух локациях.

Первой стал Ботанический сад. Специалисты поучаствовали в уборке территории и высадили дерево, ставшее символом устойчивого будущего.

Компания установила две скамейки с солнечными батареями. Они позволяют подзарядить гаджеты, устойчивы к погодным условиям и рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию.

Внимание уделили и другим локациям. Возле бизнес-центра Futuris – одного из наиболее крупных в Минске – компания экологично оформила зону рядом с зарядками электромобилей: высадила растения и тоже разместила "умную" скамейку.

Баннеры на рюкзаки и сумки

Бизнес уже несколько лет перерабатывает рекламные баннеры, выпуская из них экологичный мерч: рюкзаки, бананки, сумки для ноутбуков и даже лежанки для животных и фартуки.

А корпоративные волонтеры компании за несколько лет высадили около 300 деревьев в скверах на улицах Мирошниченко, Сухой, Папанина и Калиновского.

Кроме того, сотрудники Betera регулярно участвуют в экологических экскурсиях и плоггинге: совмещают пробежки с уборкой мусора в парках и жилых районах Минска.

За несколько лет было собрано и рассортировано более 450 кг отходов. Участие в акции ко Всемирному дню окружающей среды стало логичным продолжением этой работы.

Заместитель директора Betera Михаил Герасимович отметил, что в ближайших планах Betera – большой проект по созданию современной городской спортивной инфраструктуры, которая будет доступна для всех желающих.

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