закрыть
5 июня 2025, четверг, 23:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске появились «умные» скамейки с солнечными панелями

  • 5.06.2025, 22:40
В Минске появились «умные» скамейки с солнечными панелями

Фотофакт.

Столица приросла малыми архитектурными формами. Ко Дню окружающей среды волонтеры Betera установили «умные» скамейки в двух локациях.

Первой стал Ботанический сад. Специалисты поучаствовали в уборке территории и высадили дерево, ставшее символом устойчивого будущего.

Компания установила две скамейки с солнечными батареями. Они позволяют подзарядить гаджеты, устойчивы к погодным условиям и рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию.

Внимание уделили и другим локациям. Возле бизнес-центра Futuris – одного из наиболее крупных в Минске – компания экологично оформила зону рядом с зарядками электромобилей: высадила растения и тоже разместила "умную" скамейку.

Баннеры на рюкзаки и сумки

Бизнес уже несколько лет перерабатывает рекламные баннеры, выпуская из них экологичный мерч: рюкзаки, бананки, сумки для ноутбуков и даже лежанки для животных и фартуки.

А корпоративные волонтеры компании за несколько лет высадили около 300 деревьев в скверах на улицах Мирошниченко, Сухой, Папанина и Калиновского.

Кроме того, сотрудники Betera регулярно участвуют в экологических экскурсиях и плоггинге: совмещают пробежки с уборкой мусора в парках и жилых районах Минска.

За несколько лет было собрано и рассортировано более 450 кг отходов. Участие в акции ко Всемирному дню окружающей среды стало логичным продолжением этой работы.

Заместитель директора Betera Михаил Герасимович отметил, что в ближайших планах Betera – большой проект по созданию современной городской спортивной инфраструктуры, которая будет доступна для всех желающих.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров
Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько