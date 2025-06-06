Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий 6.06.2025, 1:46

О его смерти сообщил Борис Гребенщиков.

В Петербурге в возрасте 71 года умер Анатолий Гуницкий — один из основателей группы «Аквариум» (известен также под прозвищами Джордж и Старый рокер). Об этом сообщил Борис Гребенщиков, создавший вместе с Гуницким «Аквариум» в 1972 году.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал Гребенщиков, живущий сейчас за границей и внесенный российскими властями в список «иностранных агентов».

Анатолий Гуницкий родился в Ленинграде в 1953 году. Он учился в одной школе с Борисом Гребенщиковым (будущий лидер «Аквариума» учился классом младше). В 1972 году Гребенщиков и Гуницкий создали группу «Аквариум». Джордж Гуницкий был автором текстов большинства ранних песен группы (среди наиболее известных - «Пятнадцать голых баб», «Марш», «Иерофант», «К друзьям» и другие), песни на его стихи звучат и на более поздних альбомах.

В 1975 году Гуницкий ушёл из группы, занявшись театральной деятельностью и журналистикой. Помимо прочего, был членом совета и руководителем научного семинара Ленинградского рок-клуба, руководил «Театром абсурда». Он — автор пьес «До самых высот» и «Смерть безбилетника». В 2000-е годы сотрудничал с музыкальным проектом «Террариум», песни на его стихи пели, кроме Гребенщикова, Леонид Фёдроров, Юрий Шевчук, Александр Васильев и другие рок-музыканты. Песня «Лабрадор/Гибралтар» на стихи Гуницкого, которую исполнял Вячеслав Бутусов, вошла в знаменитый саундтрек к фильму «Брат-2». В последние годы Гуницкий тяжело болел.

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