В небе над Казахстаном заметили необычные объекты
- 6.06.2025, 2:00
Они похожи на российский «Орешник».
В небе над Казахстаном заметили необычные объекты. Падающие объекты заметили в небе не только над Астаной, но и над другими городами Казахстана. В интернете их сразу сравнили с российской баллистической ракетой «Орешник».
Министерство обороны страны опровергло эту теорию: воздушное пространство Казахстана никто не нарушал.
«Данное явление похоже на остатки обломков космического аппарата, входящих в атмосферу, или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не достигая земной поверхности.
Просим граждан соблюдать спокойствие и не распространять неточную информацию. Компетентные органы изучают данное явление и предоставят объяснения», — заявили в министерстве.