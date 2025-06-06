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В небе над Казахстаном заметили необычные объекты

  • 6.06.2025, 2:00
В небе над Казахстаном заметили необычные объекты

Они похожи на российский «Орешник».

В небе над Казахстаном заметили необычные объекты. Падающие объекты заметили в небе не только над Астаной, но и над другими городами Казахстана. В интернете их сразу сравнили с российской баллистической ракетой «Орешник».

Министерство обороны страны опровергло эту теорию: воздушное пространство Казахстана никто не нарушал.

«Данное явление похоже на остатки обломков космического аппарата, входящих в атмосферу, или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не достигая земной поверхности.

Просим граждан соблюдать спокойствие и не распространять неточную информацию. Компетентные органы изучают данное явление и предоставят объяснения», — заявили в министерстве.

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