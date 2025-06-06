Олигархи Путина проиграли битву за отмену санкций 6.06.2025, 3:16

Теперь ЕС достаточно будет указать на общие связи с Путиным или Лукашенко, чтобы обосновать введение санкций.

Евросоюз одержал важную юридическую победу над российскими олигархами. Суд Европейского союза в Люксембурге (ECJ) не только назвал запрет на замораживание активов пяти крупных бизнесменов и выдачу им виз законным, но и счел, что Брюсселю не нужно доказывать их связи с режимом Владимира Путина. Это означает, что и другим россиянам, оспаривающим санкции, вряд ли стоит рассчитывать на их отмену, передает The Moscow Times.

После того, как Путин в феврале 2022 г. развязал войну, ЕС внес в черный список множество российских бизнесменов, обвинив их в том, что своей деятельностью они поддерживают российский режим, играют важную роль в обеспечении его доходами и таким образом прямо или косвенно виновны в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. В числе тех, кто опротестовал это решение в ECJ, были Дмитрий Мазепин («Уралхим»), Дмитрий Пумпянский (ТМК, группа «Синара»), Виктор Рашников (ММК), Герман Хан («Альфа групп») и Тигран Худавердян («Яндекс»). Их ходатайства были отклонены в 2023 г., и они подали апелляцию. Перед вынесением окончательного вердикта суд поручил одному из своих юридических советников дать заключение по их жалобам. Оно не является обязательным для ECJ, но в большинстве случаев суд выносит решение в соответствии с ним.

В заключении советника, как передает «Радио Свобода», четко указано, что существует «рациональная связь» между санкциями в отношении ведущих бизнесменов, которые обеспечивают значительный доход российской власти, и целью ограничительных мер. Цель эта – «оказать давление на правительство Российской Федерации с целью прекращения агрессии России в Украине путем сокращения доступных финансовых ресурсов». Санкции против бизнесменов наносят ущерб экономике, а значит, увеличивают расходы на ведение войны. Но еще важнее другой пункт заключения: ЕС не нужно обосновывать введение санкций конкретными действиями человека, против которого они вводятся, в частности, доказывать «его влияние на российскую власть».

Именно на это указывали фигуранты санкционного списка, доказывая необоснованность ограничительных мер: хотя они и ведут экономическую деятельность в России, они не имеют прямого влияния на политику государства, когда речь идет о войне в Украине.

Ожидается, что ECJ вынесет окончательное решение по делу «пятерки» в июле или после каникул в августе. Если оно будет соответствовать мнению советника, это будет иметь очевидные последствия для всех других российских, а также белорусских бизнесменов числом около 80, которые обжаловали европейские санкции. Теперь ЕС достаточно будет указать на общие связи с Путиным или Лукашенко, чтобы обосновать введение санкций.

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