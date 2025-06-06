Маск выдвинул идею о создании новой политической партии в США
- 6.06.2025, 5:09
Американский миллиардер проводит опрос.
Американский миллиардер Илон Маск проводит опрос относительно целесообразности создания в США новой политической партии.
Об этом информирует его аккаунт в Х.
«Пришло ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения?» - написал Маск.
За полчаса после того, как появился опрос в нем приняли участие более 315 тысяч человек. 83,8% опрошенных ответили на вопрос положительно.