Маск сворачивает Dragon из-за конфликта с Трампом 4 6.06.2025, 7:48

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Что это значит для NASA?

Илон Маск заявил о немедленном снятии с эксплуатации кораблей SpaceX Dragon после угроз Дональда Трампа отменить все госконтракты с его компаниями. Это ставит под угрозу все миссии NASA.

Об этом Илон Маск сообщил в соцсети Х.

Илон Маск 5 июня заявил, что компания SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon. Это стало пообещал отменить все государственные контракты и субсидии, связанные с компаниями Маска.

«SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon», - написал он, реагируя на заявление Трампа, что прекращение контрактов с Маском сэкономит «миллиарды долларов».

Dragon - это многоразовый космический аппарат, созданный компанией SpaceX Илона Маска. Он имеет критическое значение для США по нескольким причинам.

Так, впервые запущен в 2010 году, а с 2012-го этот космический аппарат активно используется в рамках коммерческой программы NASA.

Первая версия Dragon доставляла грузы на Международную космическую станцию (МКС), а уже Crew Dragon - астронавтов.

Если действительно Dragon снимут с эксплуатации, то это приведет к задержке в доставке на МКС оборудования и экипажа и сбоям в выполнении контрактов с NASA. Не исключено, что США потеряет технологическое лидерство в космосе.

Отметим, что обострение между Трампом и Маском возникло после заявлений миллиардера о связи Трампа с делом Эпштейна и критики его бюджетной политики.

В частности, Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах, назвав документ «отвратительной гадостью».

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