Дроны атаковали Москву

Дроны атаковали Москву4
- 6.06.2025, 7:52
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Закрыты аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково.
В России заявили, что в ночь на 6 июня Москву атаковало десять беспилотников, которые якобы были сбиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра российской столицы Сергея Собянина.
Чиновник заявил, что силы ПВО Министерства обороны России сбили десять беспилотников, которые летели в направлении Москвы.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено десять беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - говорится в сообщении.
Об атаке дронов на российскую столицу стало известно после 3 часов ночи.
Так, в 3:44 Собянин отчитался, что силы ПВО сбили 6 беспилотников на подходе к Москве, а в 3:56 заявил о ликвидации еще трех беспилотников.
Финальное сообщение прозвучало в 4:33 с конечным результатом - 10 БпЛА.
Также сообщалось, что из-за воздушной угрозы был временно приостановлен взлет и посадка рейсов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково.