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Дроны ударили по Энгельсу и Саратову, где базируется стратегическая авиация РФ

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  • 6.06.2025, 8:01
  • 9,614
Дроны ударили по Энгельсу и Саратову, где базируется стратегическая авиация РФ

После мощных взрывов пылают НПЗ и авиабаза.

В России дроны атаковали стратегические объекты в Саратове и Энгельсе, где базируется важная авиация. Местные жители сообщают о звуках взрывов, работе ПВО и пожарах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, в ночь на 6 июня в России почувствовали что такое война и опасность, ведь сразу несколько регионов попали под массированную атаку беспилотников.

Россияне сообщают о мощных взрывах, работе ПВО и звуках сирен.

Часть беспилотников была сбита, но некоторые достигли цели.

Воздушная тревога и взрывы: что известно

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин официально подтвердил угрозу атаки БПЛА и введение режима чрезвычайной ситуации.

Так, около 2:20 жители Саратова и Энгельса сообщили о серии взрывов. До этого над несколькими районами были слышны звуки беспилотников в небе. В регионе раздавались сирены, а также звуки, похожие на автоматные очереди.

Атака коснулась аэропорта и НПЗ

В международном аэропорту Гагарин в Саратове объявили о временном прекращении всех рейсов. Введен специальный план «Ковер».

Росавиация подтвердила: авиагавань не принимает и не отправляет самолеты, экипажи и диспетчеры работают в режиме повышенной безопасности.

Также сообщается о попадании дрона по нефтеперерабатывающему заводу в Энгельсе.

Саратов, Энгельс

Ситуация в других регионах

О работе ПВО и угрозе БПЛА также сообщают жители Тульской и Рязанской областей.

Российское издание Astra сообщило, что беспилотники также атаковали авиабазу «Дягилево» в Рязани.

В районе Дягилево, где расположена авиабаза, зафиксированы дроны и пожар, сообщают местные жители.

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