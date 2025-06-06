Дроны ударили по Энгельсу и Саратову, где базируется стратегическая авиация РФ

Дроны ударили по Энгельсу и Саратову, где базируется стратегическая авиация РФ2
- 6.06.2025, 8:01
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После мощных взрывов пылают НПЗ и авиабаза.
В России дроны атаковали стратегические объекты в Саратове и Энгельсе, где базируется важная авиация. Местные жители сообщают о звуках взрывов, работе ПВО и пожарах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Так, в ночь на 6 июня в России почувствовали что такое война и опасность, ведь сразу несколько регионов попали под массированную атаку беспилотников.
Россияне сообщают о мощных взрывах, работе ПВО и звуках сирен.
Часть беспилотников была сбита, но некоторые достигли цели.
Воздушная тревога и взрывы: что известно
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин официально подтвердил угрозу атаки БПЛА и введение режима чрезвычайной ситуации.
Так, около 2:20 жители Саратова и Энгельса сообщили о серии взрывов. До этого над несколькими районами были слышны звуки беспилотников в небе. В регионе раздавались сирены, а также звуки, похожие на автоматные очереди.
Атака коснулась аэропорта и НПЗ
В международном аэропорту Гагарин в Саратове объявили о временном прекращении всех рейсов. Введен специальный план «Ковер».
Росавиация подтвердила: авиагавань не принимает и не отправляет самолеты, экипажи и диспетчеры работают в режиме повышенной безопасности.
Также сообщается о попадании дрона по нефтеперерабатывающему заводу в Энгельсе.
Ситуация в других регионах
О работе ПВО и угрозе БПЛА также сообщают жители Тульской и Рязанской областей.
Российское издание Astra сообщило, что беспилотники также атаковали авиабазу «Дягилево» в Рязани.
В районе Дягилево, где расположена авиабаза, зафиксированы дроны и пожар, сообщают местные жители.