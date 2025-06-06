Сотни «шахедов», баллистика, крылатые ракеты: Россия массированно атаковала Украину 2 6.06.2025, 8:11

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Стали известны подробности.

В ночь на пятницу, 6 июня, Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты, над отражением очередного вражеского нападения работали защитники неба. К сожалению, на утро известно о повреждениях из-за попаданий и падения обломков в ряде городов, погибли и пострадали мирные жители.

В частности, под атакой оказались Киев, Луцк, Тернополь и другие города, области. OBOZ.UA рассказывает о деталях и последствиях военного преступления РФ.

Киев

В столице последствия ударов и падения обломков зафиксированы в шести районах: Соломенском, Дарницком, Голосеевском, Деснянском, Шевченковском и Днепровском.

Речь идет о пожарах жилых и нежилых зданий и АЗС, повреждениях домов и авто, гражданской инфраструктуры, а также путей метро. В Киеве погибли четыре человека и по меньшей мере 20 пострадали.

В «Укрзалізниця» сообщили, что вражеским обстрелом повреждены пути на Киевщине, поэтому ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно, без остановки по станции Выдубичи).

Луцк

По данным местных властей, во время атаки по Луцку страна-агрессор РФ применила 15 дронов и шесть ракет. Пять человек пострадали.

В городе повреждена кровля одного из многоквартирных домов, в соседних многоэтажках – много выбитых окон. Кроме этого, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили. Также много выбитых окон в частных домах, отдельных учебных заведениях, повреждено государственное учреждение.

Тернополь

В результате вражеской атаки в Тернополе есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Часть города осталась без электроэнергии.

О пострадавших информации нет. В то же время местные власти призвали жителей плотно закрыть окна.

Хмельнитчина

По данным ОВА, в области повреждены частный жилой дом, две хозяйственные постройки, забор и два автомобиля. Предварительно, обошлось без травмированных.

Россия осуществила комбинированную атаку

Как информировали Воздушные силы ВСУ, российские стратегические бомбардировщики ТУ-95МС запустили ракеты по территории Украины. Также были зафиксированы пуски крылатых ракет с морских носителей из акватории Черного моря. В дополнение были запущены сотни ударных дронов.

Удары баллистикой и «Шахедами» были нацелены на большинство областей Украины. Большинство взрывов прозвучало в столице.

Воздушные силы ВС Украины сообщили о движении ударных БПЛА типа «Шахед» еще около 20:00 четверга, 5 июня. Группы российских дронов-камикадзе заходили с разных направлений через Запорожскую, Луганскую, Сумскую, Херсонскую области, акваторию Черного моря и направлялись вглубь страны.

В полночь зафиксировали первую ракету на Николаевщине. Однако к 01:00 тревога прозвучала уже по всей территории Украины. Тогда Киевская городская военная администрация сообщила о первых взрывах - в столице работала ПВО.

В 01:45 уже четыре борта Ту-95МС противника находились в пределах западного региона РФ (Саранская, Пензенская области). Они летели юго-восточным курсом в направлении Саратовской и Астраханской областей.

По состоянию на 02:00, падение обломков зафиксировали в нескольких районах столицы. Как отмечали власти города, Киев оказался под очередным обстрелом БПЛА и баллистики.

По данным на 03:00, группы вражеских ударных БПЛА находились в Киевской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях, несколько – заходили в Тернопольскую с востока.

Также были зафиксированы пуски новых крылатых ракет «Калибр» из Черного моря.

Telegram-канал monitor сообщил, что во время этой атаки Россия применила крылатые ракеты Х-101, ракеты морского базирования «Калибр», баллистические ракеты типа «Искандер-М»/KN-23, а также ударные БПЛА типов «Шахед-Герань», «Гербера» и др.

Сообщается, что под ударом находились отдельные районы Львовщины, Луцк, Тернополь и Тернопольский район, Ровенский район, Хмельницкий район, Киев и агломерация, Белгород-Днестровский район Одесской области, Чернигов, Харьков, Полтавский район.

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