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Белорус рассказал, сколько заплатил за обед в школьной столовой Минска

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  • 6.06.2025, 8:17
  • 3,498
Белорус рассказал, сколько заплатил за обед в школьной столовой Минска
иллюстративное фото

Сообщение вызвало оживленную дискуссию.

Блогер выложил в Threads фото своего обеда, который купил в школьной столовой Минска. Второе, салат, десерт и компот обошлись ему в 6 рублей 57 копеек. Но в комментариях пользователей удивила не цена обеда, а как постороннего мужчину пустили в школу, пишет «Зеркало».

В комментариях блогер не стал называть номер школы под предлогом того, что и дальше хочет там обедать. Многие возмутились, что мужчину пропустили в учебное заведение:

«У меня столько вопросов к тому, что левого человека пропустили в школу! Мы, родители, платим за пропускную систему для безопасности наших детей. Меня без паспорта не пускают. А тут человек — мужчина, еще и не один зашел в школу. Очень хочется посмотреть на того, кто вас пропустил и на каких основаниях», — gorbachova_svetlana.

«А как вас туда пустили? Мне иногда так хочется школьной пиццы или запеканки…» — ambulannce.

«Не знаю, где вы такую красоту в школе нашли. Мой сын учится в минской школе, практически никто из детей там ничего не ест, только ковыряют. Постоянная тема на школьных собраниях о том, что школьную еду есть невозможно. Может, это в буфетах продают летом?» — tomaberdashkevich.

«Да, во всех школах Минска можно зайти поесть летом, потому что столовые работают, неважно, что дети на каникулах», — kumbayainna.

«Лучше узнать, куда ходят местные депутаты, цены такие же, а еда лучше», — war_sergiusson.

«Как вас туда пустили, и чек покажите… мы платим около 4р в день за порцию», — mariya_poddubnaya7.

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