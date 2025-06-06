Киев оказался под атакой «Шахедов» и ракет: повреждены пути метро 6.06.2025, 8:25

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Известно о четверых погибших и многих пострадавших.

В ночь на 6 июня Киев оказался под атакой Российской Федерации, в столице и вокруг работала противовоздушная оборона. Последствия ударов и падения обломков зафиксированы в шести районах города, в частности повреждены пути метро между Дарницей и Левобережной. Погибло четыре человека и по меньшей мере 20 пострадали, передает OBOZ.UA.

Об обстреле сообщал в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он предупреждал, что ударные дроны приближались к городу с нескольких направлений, а также продолжалась угроза применения врагом ракетного вооружения.

«Будет работать ПВО, может быть громко. Наши воины сделают все возможное, чтобы уничтожить угрозу», – заверял чиновник и призвал находиться в укрытиях.

В 01:26 Ткаченко заявил, что зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. В 01:32 он сообщил также о Дарницком районе (предварительно, речь идет о нескольких локациях на открытой территории).

Примерно через 10 минут стало известно, что в Голосеевском районе обломки упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших еще устанавливалась. Тем временем в Дарницком районе разгорелся пожар на верхних этажах многоэтажки.

По данным мэра Виталия Кличко (на 01:50), горел 17-й этаж жилого дома. Спасатели и медики направлялись на место.

В Соломенском районе также произошел пожар, и около 02:00 – еще одно падение обломков.

Ткаченко заявил, что агрессор бьет по жилой инфраструктуре. На левом берегу в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

Около 02:00 для Киева объявили угрозу баллистики, а затем раздались громкие взрывы.

Ткаченко сообщил, что, предварительно, россияне ударили по обычному учебному заведению в Соломенском районе; последствия атаки также есть на Святошино.

В 02:33 Кличко уточнил о падении обломков в Голосеевском районе. И уже в 02:40 стало известно о первом потерпевшем – медики госпитализировали пострадавшего в Соломенском районе.

Также, по данным мэра на 02:47, произошло падение обломков на трамвайные пути в Деснянском районе. А в Голосеевском, как написал начальник КГВА, есть повреждения на территории рядом с АЗС. В Шевченковском – возгорание в зоне нежилой застройки.

Председатель Соломенской районной в городе Киеве госадминистрации Сергей Мовенко около 03:00 ночи опубликовал видео с места событий и сообщил о попадании в жилой дом в Соломенском районе.

Близко к 03:15 Кличко обновил информацию о пострадавших. Их количество выросло до трех. Двоих медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте.

Оперативная информация в связи с российской атакой на гражданскую инфраструктуру Киева, по состоянию на 05:00 пятницы 6 июня (за весь период атаки, с обновлениями и уточнениями от КГВА):

Соломенский район:

– пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м. Продолжалась ликвидация.

– возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека. Пожар ликвидирован.

Дарницкий район:

– падение обломков сбитых воздушных целей на по меньшей мере трех локациях. Повреждены два автомобиля. Предварительно, без пожаров и пострадавших. Уточняется.

Голосеевский район:

– пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Продолжалась ликвидация возгорания;

– повреждение учебного заведения;

– падение частей сбитых целей возле АЗС, поврежден автомобиль;

– падение обломков в зоне нежилой застройки. Без пожара и пострадавших.

Деснянский район:

– обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.

Шевченковский район:

– пожар в зоне нежилой застройки. Информация уточняется.

Днепровский район:

– значительные повреждения АЗС. На месте работали спасатели.

Кроме этого, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Поступила информация также о повреждении пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших.

Есть повреждения окон в учреждениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.

«16 человек пострадали в столице. 10 из них госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте», – заявил мэр Виталий Кличко, добавив, что работы по восстановлению поврежденных путей метро будут продолжаться в течение суток.

Впоследствии он подтвердил, что в столице в результате атаки врага погибли четыре человека. По последним данным от медиков, количество пострадавших возросло до 20 человек, из них 16 госпитализированы. На нескольких локациях продолжались поисково-спасательные работы.

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