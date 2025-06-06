ВСУ протестировали на оккупантах в Херсонской области новое вооружение 6.06.2025, 8:28

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Опорный пункт врага разлетелся в клочья.

На оккупированной части Херсонщины ВСУ совместно с компанией Brave1 протестировали на оккупантах новый боеприпас, передает «Диалог.UA».

Вчера министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал о том, что оружие прошло успешное испытание на поле боя. Он также выложил кадры на своей странице в соцсети, на которых можно увидеть момент удара по опорному пункту армии Путина.

Опорный пункт врага разлетелся в клочья после применения нового боеприпаса весом больше 100 кг. На видео также можно увидеть фрагменты железнодорожного моста. Не исключено, что атака произошла в районе Херсона на левом берегу.

Это не первая новинка от украинского оборонного кластера Brave1. Только в конце мая Федоров заявил, что ВСУ впервые применили на поле боя дрон-матку на базе ИИ. Дрон-матка может доставить сразу два FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они работают в автономном режиме, поражая как вражескую авиацию, так и системы ПВО. Если расстояние до 100 км, то дрон-матка возвращается обратно. Стоимость одной такой миссии порядка 10 тысяч долларов.

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