Минобороны объяснило странные светящиеся объекты в небе над Казахстаном 3 6.06.2025, 8:37

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иллюстративное фото

Их видели вчера вечером жители Астаны.

«Загадочные» светящиеся огни заметили вечером 5 июня жители Астаны (Казахстан). Видеокадры с неизвестными объектами они опубликовали в социальных сетях, передает местное издание Tengrinews.kz .

По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, причиной появления светящихся объектов может быть вход в атмосферу одного из трех космических объектов, ранее находившихся на орбите.

«На данный момент отсутствуют подтвержденные данные о падении каких-либо фрагментов на территории Республики Казахстан или о нанесении ущерба», — заявили в ведомстве.

В Минобороны Казахстана агентству «Казинформ» сообщили, что фактов нарушения воздушного пространства на территории страны не зафиксировано.

— Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет. Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности. Просим граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения, — говорится в заявлении Минобороны.

Российские эксперты уточнили, что среди наиболее вероятных причин явления — сверхмощная магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце. Вспышка взрывной волной могла спровоцировать крушение низкоорбитальных спутников, указывает Газета.Ru.

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