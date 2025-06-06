В Минске затопило улицы, банк и автосалон 6.06.2025, 8:50

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иллюстративное фото

Появились новые кадры последствий мощного ливня и прогноз на сегодня.

Минск вечером 5 июня накрыл мощный «грозовой фронт», принёсший с собой сильные осадки и, как следствие, «подтопления» в различных районах города. Улицы превратились в реки, общественный транспорт местами остановился, а в некоторых местах даже пришлось вызывать спасателей для откачки воды из зданий. Но расслабляться, похоже, рано, пишет «Телеграф».

По оперативной информации МЧС Беларуси, в столице «зафиксировано выпадение осадков до 20 мм». Этого оказалось достаточно, чтобы в некоторых частях города образовались «подтопления».

Белгидромет позже уточнил, что в различных районах Минска выпало от 18 до 36 мм осадков, при этом месячная норма составляет 79 мм. Больше всего, по их подсчётам, досталось микрорайонам Сухарево и Уручье.

Как сообщили в ведомстве, из-за непогоды произошла «частичная остановка общественного транспорта» в Ленинском, Фрунзенском, Центральном, Партизанском, Первомайском и Московском районах Минска.

Работники МЧС также выезжали на распиловку упавших деревьев в черте города. Кроме того, спасателям пришлось устранять подтопления в автосалоне по улице Тимирязева и в здании «Беларусбанка» по проспекту Дзержинского.

Минчане в социальных сетях, особенно в TikTok, начали активно делиться видеороликами, на которых видно, как улицы города превратились в бурные потоки, машины с трудом преодолевают водные преграды, а пешеходы ищут обходные пути.

«Неспокойно» с градом и жарой

По прогнозам, в пятницу погода продолжит оставаться «неспокойной». Как сообщил канал о погоде в Беларуси @meteovibe, страна по-прежнему будет находиться «под влиянием полярного фронта с волнами, разделяющего тропическую и воздушную массу умеренных широт».

Ночью на пятницу, если верить этому каналу, ливневые грозовые дожди ожидаются местами по юго-востоку, а затем по юго-западу и югу страны, местами со шквалистым ветром до 15-20 м/с. По северо-западной половине сгустятся туманы. Температура ночью +13…+18°С, по югу до +20°С.

Днём в пятницу фронт, по прогнозу @meteovibe, «обострится», и кратковременные дожди с грозами вновь пройдут на большей части территории. Местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы до 15-20 м/с, локально и более. Дневная температура составит +21…+27°С, по югу до +30°С.

В Минске ночью на пятницу, предположил «Метеовайб», будет +14…+16°С, без осадков, возможен туман. Днём +24…+26°С, ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер.

Белгидромет также выпустил предупреждение о «неблагоприятном погодном явлении» на 6 июня.

«На большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни, в дневные часы – град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-24 м/с. В дневные часы в юго-восточных районах максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С».

Погодные условия в пятницу, по их данным, будут определять атмосферные фронты и тёплая неустойчивая воздушная масса с юго-запада. Температура воздуха ночью составит +14…+20°С, днём +23…+29°С, в юго-восточных районах +30…+32°С.

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