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В Крыму раздаются взрывы: оккупанты жалуются на массированную атаку

  • 6.06.2025, 8:55
  • 2,022
В Крыму раздаются взрывы: оккупанты жалуются на массированную атаку

Россиян на полуострове атаковали ракетами «Нептун» и беспилотниками.

Вечером 5 июня по оккупированному полуострову Крым прокатилась массированная воздушная тревога - ее объявляли аж 5 раз. Взрывы раздавались возле Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в Сакском районе.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» и российские СМИ.

Вечером 5 июня в Крыму объявили пять воздушных тревог подряд из-за угрозы масштабной атаки.

Впервые воздушную тревогу в Севастополе объявили в 21:35. Россияне сообщали о ракетной опасности. Там заявили, что морской и наземный общественный транспорт прекратили движение.

По словам россиян, Крым атаковали ракетами «Нептун» и беспилотниками.

Между Красноперекопском и Армянском слышны взрывы, сообщили в соцсетях в 23:24

В Новофедоровке в 00:38 сработала ПВО, раздались два взрыва.

Еще два взрыва прогремели в Сакском районе.

Что происходило в Крыму вечером 5 июня

Вечером 5 июня в Севастополе впервые объявили воздушную тревогу в 21:35 - российские источники заявили об угрозе ракетного удара. В городе приостановили работу общественного транспорта, как морского, так и наземного.

По информации россиян, Крым подвергся атаке со стороны Украины - якобы использовали ракеты «Нептун» и беспилотники. Воздушную тревогу в регионе несколько раз отменяли, но каждый раз снова объявляли из-за новой опасности.

Российские ресурсы жалуются на масштабную комбинированную атаку. По их словам, Украина применила ударный дрон «Лютый», способный пролететь до 1000 километров, нести около 50 кг взрывчатки и развивать скорость до 160 км/ч.

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