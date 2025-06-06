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В Киеве прогремел странный взрыв во время тревоги

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  • 6.06.2025, 9:19
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В Киеве прогремел странный взрыв во время тревоги
иллюстративное фото

Его было слышно в разных районах столицы Украины.

В Киеве утром пятницы, 6 июня, во время воздушной тревоги раздался странный взрыв. Его было слышно в разных районах столицы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Около 04:30 в столице прогремел громкий взрыв. Несмотря на то, что до этого город находился под массированной дроновой и ракетной атакой - в момент взрыва мониторы сообщали, что «небо над столицей чистое».

По состоянию на 04:50 официально о причинах взрыва не сообщалось.

Напомним, российская армия сегодня массированно атакует территорию Украины ударными дронами . Под атакой оказались Киев и Чернигов.

Для атаки на Киев враг применил баллистические ракеты.

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