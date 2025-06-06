В Киеве прогремел странный взрыв во время тревоги

В Киеве прогремел странный взрыв во время тревоги1
- 6.06.2025, 9:19
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Его было слышно в разных районах столицы Украины.
В Киеве утром пятницы, 6 июня, во время воздушной тревоги раздался странный взрыв. Его было слышно в разных районах столицы.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Около 04:30 в столице прогремел громкий взрыв. Несмотря на то, что до этого город находился под массированной дроновой и ракетной атакой - в момент взрыва мониторы сообщали, что «небо над столицей чистое».
По состоянию на 04:50 официально о причинах взрыва не сообщалось.
Напомним, российская армия сегодня массированно атакует территорию Украины ударными дронами . Под атакой оказались Киев и Чернигов.
Для атаки на Киев враг применил баллистические ракеты.