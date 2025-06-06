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Горят цистерны с топливом: беспилотники атаковали в Энгельсе важный для войск РФ НПЗ

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  • 6.06.2025, 9:32
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Горят цистерны с топливом: беспилотники атаковали в Энгельсе важный для войск РФ НПЗ

Появились первые кадры.

В ночь на 6 июня группа дронов атаковала нефтебазу в Энгельсе. Около 3:00 беспилотники начали свою атаку на нефтебазу «Кристалл», которая уже не первый раз в 2025 году находится в зоне пристального внимания дронов, передает «Диалог.UA».

Местные паблики пишут о большом пожаре на территории «Кристалла».

Целью №1 стал для дронов НПЗ «Кристалл», который является важным объектом для РФ. Он обеспечивает авиабазу Энгельс-2 авиационным топливом для заправки самолетов «Ту-95» и «Ту-160».

Впервые в 2025 году дроны атаковали этот же завод еще 8 января. Тогда на базе полностью выгорело четыре резервуара с топливом и еще 10 получили повреждения. 14 января «хорошие» дроны снова атаковали «Кристалл».

На этот раз удар снова пришелся на резервуары с топливом, а пожар виден практически изо всех уголков Энгельса.

Тем временем российские СМИ пишут о том, что РФ снова под массированной атакой дронов. Известно о работе ПВО в Рязани, были какие-то «хлопки» на аэродроме Дягилево.

А градоначальник Москвы отчитался о 6 уничтоженных беспилотниках, которые летели в сторону столицы. В самой Москве зафиксирован пожар в одном из жилых домов, однако его пока не связывают с атакой беспилотников.

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