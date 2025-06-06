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Глава МИД Польши тонко пошутил над Маском на фоне его ссоры с Трампом

  • 6.06.2025, 9:00
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Глава МИД Польши тонко пошутил над Маском на фоне его ссоры с Трампом

Радослав Сикорский напомнил бизнесмену о его же словах.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на публичную ссору между миллиардером Илоном Маском и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Польский дипломат вспомнил в соцсети Х, как на фоне слухов о возможном отключении доступа Украины к системам спутниковой связи Starlink Маск пытался его задеть. Тогда миллиардер написал сообщение с текстом: «Помолчи, маленький человек. Ты платишь лишь мизерную долю от стоимости (услуг спутниковой связи – ред.)».

Сикорский вспомнил Маску эти слова и иронично прокомментировал его спор с Трампом:

«Видишь, большой человек, политика оказалась сложнее, чем ты думал».

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