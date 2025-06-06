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Очереди на границе Беларуси с Польшей продолжают расти

  • 6.06.2025, 9:39
Очереди на границе Беларуси с Польшей продолжают расти

Сегодня утром выезда из страны ожидало 1740 легковых автомобилей и 70 автобусов.

Очереди на белорусско-польской границе продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета, пишет «Зеркало».

По состоянию на 8.00 6 июня выезда из Беларуси в Польшу ожидало 1740 легковых автомобилей и 70 автобусов.

В чате о пересечении границы сообщают о длительных простоях. Один из пользователей написал, что его родственница приехала в Брест около 5.00 5 июня. На польскую сторону ее автобус проехал ближе к 8.00 6 июня.

Другая пользовательница сообщила, что выехала в 16.40 5 июня из Минска автобусом до Варшавы. Возле пункта пропуска «Брест» пассажиров пересадили в автобус, который стоял шестым в очереди. В 2.20 они подъехали к границе Беларуси.

«Не знаю, сколько всего автобусов. Но мы опять стоим два часа без движения», — написала девушка около 2.00 6 июня.

Напомним, 5 июня ГПК сообщил об остановке приема автобусов в пункте пропуска «Тересполь». Белорусская сторона заявила, что их перестали пропускать с 10.00.

В Надбужанском отделе Пограничной службы Польши, в ведении которого находится пограничный переход в Тересполе, «Зеркалу» опровергли информацию белорусских пограничников.

— Ничего такого нет, — сообщил дежурный офицер Надбужанского отдела Пограничной службы Польши. — Движение интенсивное — мы принимаем как автомобили, так и автобусы. Перерывов в работе также не было. Все виды транспорта принимаем и отправляем в обычном режиме, так же как и в любой другой день.

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