Акции Tesla рухнули из-за перепалки Маска с Трампом 6.06.2025, 9:42

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Это стало самым большим ударом по рыночной капитализации за всю историю компании.

Акции компании Tesla упали на 14% после того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Илона Маска.

Такая угроза стала еще одним витком в публичной ссоре, которая возникла между Маском и Трампом вокруг законопроекта о расходах и налогах. Стоимость производителя электромобилей упала на 152 миллиарда долларов, сообщает CNBC.

Отмечается, что такое падение стало самым большим ударом по рыночной капитализации Tesla за всю историю компании. Она опустилась ниже уровня в 1 триллион долларов – до 916 миллиардов долларов.

«Падение акций произошло после того, как в мае производитель электромобилей продемонстрировал 22% роста, несмотря на слабые показатели продаж, когда Маск завершал свою работу на посту главы так называемого Департамента эффективности правительства Трампа (DOGE). На этой неделе акции упали почти на 18%, поскольку Маск продолжает выступать против законопроекта о бюджете», – говорится в материале.

Отмечается, что в этом году акции компании Tesla упали почти на 30% – далеко от максимума в $488,54, достигнутого 18 декабря.

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