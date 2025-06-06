В Минске сносят легендарную башню, глушившую западные радиостанции 1 6.06.2025, 9:46

1,124

Башня стала символом сопротивления советских диссидентов еще в 1963 году.

На этой неделе телеграм-канал «Минск-главное» сообщил, что в центре белорусской столицы начался демонтаж вышки, которая в советские времена глушила «вражеские голоса» — радиостанции «Голос Америки», «Радио Свобода», «Радио Люксембург», «Немецкую волну» и другие. В те годы они были единственным альтернативным советской пропаганде источником информации о том, что происходит в СССР, передает ВВС.

Башня стала символом сопротивления советских диссидентов еще в 1963 году. Тогда минский инженер Сергей Ханженков и группа его единомышленников хотели взорвать ее, но были схвачены Комитетом госбезопасности. Ханженков получил 10 лет строгого режима, отсидел их целиком, отказавшись как от помилования, так и от реабилитации после распада СССР.

В независимой Беларуси с конца 1990-х башня использовалась для ретрансляции сотовой связи. В 2018-м был проект ее превращения в смотровую площадку, теперь же ее просто сносят.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com