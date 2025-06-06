В Минске сносят легендарную башню, глушившую западные радиостанции

В Минске сносят легендарную башню, глушившую западные радиостанции1
- 6.06.2025, 9:46
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Башня стала символом сопротивления советских диссидентов еще в 1963 году.
На этой неделе телеграм-канал «Минск-главное» сообщил, что в центре белорусской столицы начался демонтаж вышки, которая в советские времена глушила «вражеские голоса» — радиостанции «Голос Америки», «Радио Свобода», «Радио Люксембург», «Немецкую волну» и другие. В те годы они были единственным альтернативным советской пропаганде источником информации о том, что происходит в СССР, передает ВВС.
Башня стала символом сопротивления советских диссидентов еще в 1963 году. Тогда минский инженер Сергей Ханженков и группа его единомышленников хотели взорвать ее, но были схвачены Комитетом госбезопасности. Ханженков получил 10 лет строгого режима, отсидел их целиком, отказавшись как от помилования, так и от реабилитации после распада СССР.
В независимой Беларуси с конца 1990-х башня использовалась для ретрансляции сотовой связи. В 2018-м был проект ее превращения в смотровую площадку, теперь же ее просто сносят.