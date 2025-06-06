закрыть
6 июня 2025, пятница, 10:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске сносят легендарную башню, глушившую западные радиостанции

1
  • 6.06.2025, 9:46
  • 1,124
В Минске сносят легендарную башню, глушившую западные радиостанции

Башня стала символом сопротивления советских диссидентов еще в 1963 году.

На этой неделе телеграм-канал «Минск-главное» сообщил, что в центре белорусской столицы начался демонтаж вышки, которая в советские времена глушила «вражеские голоса» — радиостанции «Голос Америки», «Радио Свобода», «Радио Люксембург», «Немецкую волну» и другие. В те годы они были единственным альтернативным советской пропаганде источником информации о том, что происходит в СССР, передает ВВС.

Башня стала символом сопротивления советских диссидентов еще в 1963 году. Тогда минский инженер Сергей Ханженков и группа его единомышленников хотели взорвать ее, но были схвачены Комитетом госбезопасности. Ханженков получил 10 лет строгого режима, отсидел их целиком, отказавшись как от помилования, так и от реабилитации после распада СССР.

В независимой Беларуси с конца 1990-х башня использовалась для ретрансляции сотовой связи. В 2018-м был проект ее превращения в смотровую площадку, теперь же ее просто сносят.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров
Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько