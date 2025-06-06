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Испания и Франция выдали сумасшедший полуфинал Лиги наций

  • 6.06.2025, 9:55
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Испания и Франция выдали сумасшедший полуфинал Лиги наций

Девять голов и дубль Ямаля.

В ночь на 6 июня в немецком Штутгарте прошел второй полуфинальный матч Лиги наций – 2024/25. На «МХП-Арене» встретились Испания и Франция – и устроили праздник для всех фанатов футбола. Как прошла встреча – рассказывает metaratings.ru.

Обзор матча Испания – Франция

В матче Испания – Франция определялся второй финалист Лиги наций, который 8 июня сразится за трофей с Португалией. Встреча получилась максимально открытой – за первый тайм команды нанесли на двоих 22 удара!

Лидерами на перерыв ушли испанцы – благодаря голам Нико Уильямся и Микеля Мерино на 22-й и 25-й минутах «красная фурия» повела 2:0. Но это был не предел – например, на 44-й минуте VAR отменил третий матч Испании из-за офсайда.

Не успел начаться второй тайм, как испанцы довели дело до тотального разгрома – Ямаль и Педри забили два гола за минуту (54 и 55). 4:0 – после такого не возвращаются. Но французы попытались – достаточно быстро Мбаппе распечатал ворота Унаи Симона, однако Испания восстановила разницу в четыре мяча – Ямаль оформил дубль. и сделал одно из самых запоминающихся празднований этого года. 5:1 – ну после такого точно можно заканчивать.

Но! Сборная Франции решила – раз уж не получится выиграть, то хотя подарим праздник болельщикам. И почти отыгралась! Гол Шерки, автогол Вивиана – и за 6 минут до конца счет уже 5:3!

На третьей добавленной Коло-Муани сделал 5:4, подарив нам одну из самых напряженных концовок этого сезона. Но решающий навал у французов не получился – счет так и остался 5:4 в пользу Испании, которая прошла в свой третий подряд финал Лиги наций.

Когда финал Лиги наций

За вторую подряд победу в Лиге наций испанцы поспорят с Португалией, которую ведет уже не молодой, но все еще заряженный Криштиану Роналду.

Решающий матч Лиги наций – 2024/25 пройдет 8 июня в Мюнхене. Чуть ранее в тот же день Франция и Германия разыграют бронзовые медали. Пока что финальный этап Лиги наций – настоящее удовольствие для фанатов футбола. Будем надеяться, что команды порадуют нас еще раз уже через пару дней.

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