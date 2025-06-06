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«У Путина есть идея фикс»

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  • 6.06.2025, 9:59
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«У Путина есть идея фикс»

Кремль исчерпал возможности для экономического роста еще до аннексии Крыма.

Российский диктатор Владимир Путин хочет сохранить власть до конца жизни и война в Украине ему была нужна, чтобы поднять свои рейтинги. Об этом в интервью «Главреду» сказал бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев.

По его словам, режим Путина исчерпал возможности для экономического роста еще до аннексии Крыма.

«Если посмотреть статистику, в 2010 году рост ВВП России составлял около 4%, в 2011 — уже около 3%, и далее он продолжал снижаться. Это связано с тем, что политическая система в России крайне неблагоприятна для бизнеса, долгосрочных инвестиций, развития производства. Там могут в любой момент отобрать капитал, активы, собственность — все что угодно. В таких условиях никакая серьезная экономика расти не может», - объяснил Бондарев.

Кроме того, падали и рейтинги Путина. Захват Крыма позволил приподнять утраченные рейтинги и держать несколько лет.

«Война против Украины в 2022 году задумывалась примерно по тому же сценарию — быстрое завоевание, подчинение, неделя-две — и все, Украина «радуется», Путин — снова «великий правитель», рейтинги снова наверху», - сказал экс-дипломат.

При этом у главы Кремля есть «идея фикс».

«Глобальная цель Путина — договориться с США о разделе мира на сферы влияния. Это его идея фикс. Он хочет сохранить власть до конца жизни, а, может, даже передать ее кому-то из близкого окружения — друзьям, родственникам, внукам. Для этого ему нужна стабильная власть», - сказал Бондарев.

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