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Лукашенко в Китае выглядел комично

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 6.06.2025, 10:11
  • 1,928
Лукашенко в Китае выглядел комично

Визит выдался скомканым.

Полгода ещё «предвыборных» убеждений, что в Пекине Лукашенко ждут закончились двухчасовым чаепитием. Оно, конечно, тоже неплохо, но на полноценный визит совершенно не похоже.

До визита была попытка выполнить «домашнее задание» по калию, а также снизить напряжённость на границе. Пришлось даже учения отодвинуть (пока на словах) от западных рубежей.

Основная цель визита – показать всем (Москве, Западу и особенно своей хунте), что за Лукашенко Пекин.

В итоге денег не дали, обещаниям не поверили. Вдоволь поиздевались в медиа над тем, что китайские финансирование и технологии – спасение для экономики Беларуси. Напоследок вручили приглашение на саммит ШОС и парад. Те, которые и так бы были переданы, но как-то иначе.

На кадрах из Пекина все та же трясущаяся голова.

За исключением хунты, к слову, все всё поняли.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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