Лукашенко в Китае выглядел комично 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

6.06.2025, 10:11

1,928

Визит выдался скомканым.

Полгода ещё «предвыборных» убеждений, что в Пекине Лукашенко ждут закончились двухчасовым чаепитием. Оно, конечно, тоже неплохо, но на полноценный визит совершенно не похоже.

До визита была попытка выполнить «домашнее задание» по калию, а также снизить напряжённость на границе. Пришлось даже учения отодвинуть (пока на словах) от западных рубежей.

Основная цель визита – показать всем (Москве, Западу и особенно своей хунте), что за Лукашенко Пекин.

В итоге денег не дали, обещаниям не поверили. Вдоволь поиздевались в медиа над тем, что китайские финансирование и технологии – спасение для экономики Беларуси. Напоследок вручили приглашение на саммит ШОС и парад. Те, которые и так бы были переданы, но как-то иначе.

На кадрах из Пекина все та же трясущаяся голова.

За исключением хунты, к слову, все всё поняли.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com