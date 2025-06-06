Лукашенко в Китае выглядел комично

Лукашенко в Китае выглядел комично1
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 6.06.2025, 10:11
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Визит выдался скомканым.
Полгода ещё «предвыборных» убеждений, что в Пекине Лукашенко ждут закончились двухчасовым чаепитием. Оно, конечно, тоже неплохо, но на полноценный визит совершенно не похоже.
До визита была попытка выполнить «домашнее задание» по калию, а также снизить напряжённость на границе. Пришлось даже учения отодвинуть (пока на словах) от западных рубежей.
Основная цель визита – показать всем (Москве, Западу и особенно своей хунте), что за Лукашенко Пекин.
В итоге денег не дали, обещаниям не поверили. Вдоволь поиздевались в медиа над тем, что китайские финансирование и технологии – спасение для экономики Беларуси. Напоследок вручили приглашение на саммит ШОС и парад. Те, которые и так бы были переданы, но как-то иначе.
На кадрах из Пекина все та же трясущаяся голова.
За исключением хунты, к слову, все всё поняли.
Telegram-канал «Ник и Майк»