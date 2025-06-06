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Подрыв железной дороги в Белгородской области: тепловоз сошел с рельсов

  • 6.06.2025, 10:21
  • 1,104
Подрыв железной дороги в Белгородской области: тепловоз сошел с рельсов
иллюстративное фото

Движение поездов задержано.

В Белгородской области РФ в результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сошел резервный тепловоз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, ЧП произошло рано утром в Прохоровском районе. «Пострадавших нет. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком», — написал Гладков в телеграм-канале. Он добавил, что ремонтная бригада уже приступила к восстановлению поврежденного участка полотна.

До этого железную дорогу в Белгородской области подорвали 25 мая. По данным Гладкова, неизвестные заложили под рельсы взрывное устройство, которое сработало, когда по участку проходил железнодорожный состав. В результате взрыва никто не пострадал, поезд с рельсов не сошел. В украинских телеграм-каналах сообщили о подрыве полотна «на важном логистическом отрезке», который соединяет Москву, Тулу, Орел, Курск и Валуйки. Утром 26 мая Гладков отчитался о восстановлении поврежденного участка путей. Накануне, 5 июня, железнодорожные пути были повреждены в Воронежской области на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны. В ФСБ заявили, что железную дорогу подорвали «непосредственно перед прохождением поезда», но машинист успел экстренно затормозить. Из-за повреждения были задержаны более 20 поездов, следующих на юг России или возвращающихся из южных регионов в центральную часть страны.

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