В Беларуси будут продавать еще один китайский автомобиль
- 6.06.2025, 10:23
Его будут поставлять прямо из КНР.
Автомобили крупного китайского бренда Changan начнут продавать в Беларуси, пишет портал av.by.
Сообщается, 5 июня 2025 года в Минске прошла пресс-конференция, на которой сообщили информацию, касающуюся официального прихода концерна Changan Automobile в страну. Говорится, что Беларусь окажется 78-й страной, где представлен данный бренд автомобилей. Так, первыми на автомобильный рынок приедут модели премиальной линейки Uni. Официальным дистрибьютером марки станет компания «Лозанж».
Во время пресс-конференции было сказано, что новые автомобили бренда Сhangan планирует разместить в салоне, расположенном на улице Каменногорской. Вместе с тем спикеры отметили, что для Беларуси самой перспективной является линейка авто Uni. И добавили, что именно указанные автомобили первыми окажутся в стране. Не исключается и появление премиальных марок, но не в 2025 году.
Говорится, что автомобили будут напрямую поставлять в Беларусь из КНР. Что касается цен, то их пока не озвучили. К примеру, в России стоимость моделей Uni варьируется от 26 400 до 46 240 долларов.