Идея для Медведева 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

6.06.2025, 10:37

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Ишаки, верблюды, лошади — традиционно и духовно.

Новостные ленты доносят весть о проверках фур в связи с атакой дронов на военные аэродромы нашей страны.

Но, послушайте, зачем такая трата сил? Заслоны полицейских, масса времени на проверку. Есть же простое решение, уже опробованное «нашими» несменяемыми властями скажем, на своих оппонентах – путь запрета.

Взять и запретить фуры в России. Нет фур – нет дронов из фур. Просто, быстро, изящно. Грузы перевозить? Ишаки, верблюды, лошади. Традиционно, духовно, возврат к корням. Кроме того, экологично. Можно поставить по краям дорог путинских пионеров, чтобы собирали навоз и выносили его на поля. Удобрения. Отсюда рост сельского хозяйства. Младший Патрушев доволен.

Итак, есть идея. Кому поручить её продвижение? Мы предлагаем Медведеву. Он уже два дня молчит. Видно, получил нахлобучку от шефа за то, что раскрыл тайну. И, конечно же, сразу отправился на «ракете» в «космические дали». Пора возвращаться на Землю, дела ждут.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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