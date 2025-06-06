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Быстрее Ferrari: неприметный Audi 80-х продают по цене суперкара

  • 6.06.2025, 10:41
Быстрее Ferrari: неприметный Audi 80-х продают по цене суперкара

Audi Quattro является первым массовым легковым авто с полным приводом.

В США на аукцион выставили Audi Quattro 1984 года. За невзрачное, на первый взгляд, купе планируют получить 400-500 тысяч долларов.

Об авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.

Audi Quattro, который недавно отметил 45-летие, является культовой моделью — первым массовым легковым авто с полным приводом. Впрочем, он относится к недорогой классике.

Исключение составляет его лимитированная заряженная версия Audi Sport Quattro и именно это авто продают на аукционе. Изготовили всего 214 таких купе.

Спорткар, по сути, является серийной версией раллийного Audi Quattro S1. Авто укоротили на 32 см, а также заменили капот, бамперы и задний спойлер. В салоне появились спортивные сиденья Recaro.

К тому же, мощность 2,1-литрового пятицилиндрового турбомотора выросла до 306 л.с. Впрочем, конкретно этому авто отдачу двигателя увеличили до 449 л.с. и 466 Нм.

Дело в том, что это один из нескольких купе Audi Sport Quattro, которые участвовали в промоушене модели в США. Их подготовили к горным гонкам. В Вирджинии конкретно это авто обогнало знаменитый суперкар Ferrari F40.

После завершения гоночной карьеры спорткар Audi Sport Quattro хранился в частной коллекции. Об авто заботились, поэтому оно в отличном состоянии.

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