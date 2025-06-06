Axios: В OpenAI разоблачили северокорейских айтишников 6.06.2025, 10:41

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Они несколько лет выдавали себя за граждан США.

Компания OpenAI заявила о блокировке аккаунтов ChatGPT, которые были связаны с деятельностью северокорейских IT-работников, обманным путем устраивавшихся на работу в западные компании. Эти схемы, по данным американской компании, используются для финансирования программ вооружений Северной Кореи, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Северокорейские программисты в течение нескольких лет выдавали себя за граждан США и получали удаленные должности в технологических компаниях, включая фирмы из списка Fortune 500. Они не только зарабатывали валюту для режима, но и получали доступ к интеллектуальной собственности и конфиденциальным данным.

OpenAI обнаружила, что заблокированные аккаунты использовали ChatGPT для автоматизации различных этапов мошенничества: написания сопроводительных писем, решения тестовых заданий по программированию, настройки VPN и поддельных видеосервисов, а также создания скриптов, поддерживающих активность ноутбуков и имитирующих онлайн-присутствие.

Кроме того, мошенники пытались массово генерировать резюме на основе заранее созданных шаблонов и «профилей» вымышленных американских специалистов.

Если в предыдущем докладе OpenAI (февраль 2024) речь шла только о создании фейковых личностей с помощью ИИ, то теперь специалисты зафиксировали признаки более сложной автоматизации процессов, что говорит о росте профессионализма злоумышленников.

Хотя OpenAI не может точно определить, где находились пользователи, их поведение соответствует известным методам, применяемым КНДР. Согласно отдельному докладу, северокорейские IT-специалисты также создают подставные компании в Китае, чтобы внедряться в международные бизнес-структуры.

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