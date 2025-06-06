В Минске выпал первый летний град 6.06.2025, 10:52

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Льдины размером с черешню.

Как и предупреждали синоптики, вечером 5 июня на Минск обрушился мощный ливень, который сопровождался сильным ветром и грозой. За короткое время улицы города оказались затоплены. Также жителям столицы особенно запомнился первый в этом году летний град, пишет onliner.by.

По сообщениям очевидцев, льдинки достигали внушительных размеров. На фото видно, что отдельные градины имели диаметр с крупную вишню или даже сливу.

Другой читатель рассказал, что в городском поселке Правдинский прошел мощный ливень с огромным градом. Градины размером с мячик для настольного тенниса побили теплицы, огороды, в некоторых — даже стекло.

По информации Белгидромета, в Минске выпало от 18 до 36 мм осадков. Для сравнения, месячная норма составляет 79 мм, то есть в некоторых районах за несколько часов выпала почти половина этой нормы.

Больше всего пострадал район улицы Шаранговича, где выпало максимальное количество осадков — 36 мм. В Уручье зафиксировано 27 мм.

Стихия затронула и другие города. Так, в Гродно согласно данным метеорологов зафиксировано 10 мм осадков.

Кстати, сегодня всё может повториться. 6 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Днем ожидаются грозы, сильные ливни, шквалистый ветер и возможен град. Погода будет облачной с прояснениями, на большей части страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах при грозах возможны ливни и град.

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