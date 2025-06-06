Нефтебаза в Энгельсе, аэродром «Дягилево» и завод «Прогресс»: новые факты об ударах по РФ 6.06.2025, 10:58

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Поражены важные для российской армии объекты.

В России нанесены удары по ряду важных военных объектов - в частности, нефтебазе в Энгельсе, аэродрому «Дягилево» и оборонному заводу «Прогресс» в Мичуринске.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, пораженный завод «Прогресс» является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса.

«Именно отсюда Россия получает те компоненты, которые питают ее ракетные и артиллерийские системы», - подчеркнул Коваленко.

Он пояснил, что предприятие специализируется на производстве высокоточных электронных приборов, в частности для систем наведения, стабилизации и управления артиллерией и РСЗО, а также на разработке элементов для автоматизированных систем управления войсками.

«Особое внимание - на кооперацию «Прогресса» с другими оборонными предприятиями РФ: это один из ключевых поставщиков в «Ростех» и «Техмаш». Именно через такие заводы поддерживается серийное производство «Гиацинтов», «МСТА», «Торнадо» и даже некоторых компонентов для «Искандеров», - подчеркнул Коваленко.

По мнению руководителя ЦПД, удар по этому объекту, может существенно усложнить производство российского вооружения, которым обстреливают украинские города.

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