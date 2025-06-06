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В Сейме Литвы открылась выставка, посвященная Николаю Статкевичу

  • 6.06.2025, 11:04
В Сейме Литвы открылась выставка, посвященная Николаю Статкевичу
Николай Статкевич

Литовские депутаты узнают о лидере белорусского сопротивления.

В Сейме Литвы открылась фотовыставка «Дорогой свободы», посвященной лидеру белорусского сопротивления, политзаключенному Николаю Статкевичу. Организаторами выставки, которая открылась 5 июня, выступили Социал-демократическая партия Литвы, первый вице-спикер Сейма Юозас Олекас и партия «Народная Громада».

«Пять лет за решеткой, почти три года — в полной изоляции, без писем, без адвоката, без связи с родными. Его судьба стала символом мужества, принципиальности и верности свободной Беларуси.

Эта выставка — не только воспоминание о боли и несправедливости. Это голос солидарности, голос памяти. И голос надежды.

Приходите, чтобы вспомнить, поддержать, не забыть. Беларусь требует свободы. Беларусь — это люди. Такие, как Николай Статкевич.

Свободу политзаключенным!

Жыве Беларусь!», — рассказали сайту Charter97.org организаторы.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
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