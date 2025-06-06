Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип

6.06.2025, 11:14

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Ирина Халип

На следующую перекличку и Курманбек не придет.

Помните мальчика Илью из Риги, который в 2022 году взял интервью у Лукашенко на «Славянском базаре»? Забыли, наверное. А как не забыть, если о нем пропаганда не напоминает. Ладно, сама напомню: Илья Кароза, приехавший в Витебск с бабушкой – учредительницей детской телеакадемии в Риге, - задал Лукашенко вопрос насчет формулы успеха. Этот факт, разумеется, был главной новостью государственной пропаганды.

В одном из телесюжетов рядом с мальчиком появилась его предприимчивая бабушка, Надежда Бухарова, и пожаловалась Лукашенко, что теперь, после интервью с дорогим Александром Григорьевичем, в Латвии их ждут большие проблемы, хоть ты вообще не возвращайся. А дальше, как это всегда бывает в телевизоре, взмах волшебной палочки – и вот уже рижская семья живет в Витебске, белорусские паспорта им всем вручают в торжественной обстановке через два дня после подачи заявления о предоставлении гражданства, Лукашенко приказывает витебскому исполкому обеспечить доставку бабушкиной аппаратуры из Риги в Витебск. Илья становится витебским кадетом, о чем снова рассказывают все государственные издания, а бабушка обещает открыть детскую телеакадемию в Витебске и во всех областных городах Беларуси.

На этом все заканчивается. Никаких больше сюжетов, интервью, рассказов о боевых успехах юного военнослужащего и репортажей с открытия телеакадемии. Собственно, и академии никакой не существует – ни в Витебске, ни в других городах Беларуси. Но вот что любопытно: в ноябре прошлого года в Дубае прошел некий конкурс юных талантов Golden Palm с международным жюри. В составе жюри была и Надежда Бухарова. Она представляла Латвию. Я заглянула на ее страницу в социальных сетях – сплошные фотографии из Риги, причем уже после переезда в Беларусь. И ничего – из Витебска.

В 1998 году из Швейцарии бежал некто Юрген Граф. Себя он называл «ревизионистом», а делом всей жизни для него было отрицание Холокоста. Он утверждал, к примеру, что «Циклон-Б» не может убить даже муху, а во время Второй мировой были уничтожены вовсе не шесть миллионов евреев, а «всего лишь» 300 тысяч. Словом, в Швейцарии его приговорили к тюремному сроку, и Граф рванул в Беларусь – страну свободы слова и безудержной гласности. А недавно я узнала, что в январе нынешнего года он умер, но вовсе не в Беларуси и даже не в России, а в родном швейцарском Базеле, куда вернулся еще в 2018 году. То есть Граф просто нашел место, где можно быть нацистом без страха понести за это ответственность и пересидеть там ровно 20 лет до истечения срока давности по уголовному делу. А как только срок давности закончился – рванул в Швейцарию, оставив березки да болота без малейшего сожаления.

Кстати, что-то давно ничего не слышно об Эване Ньюмане – американце, который участвовал в штурме Капитолия в 2020 году, а потом бежал из США. Правда, он сначала вовсе не на наш «островок стабильности» направился, а в Украину. И только когда узнал, что у Украины с США есть договор о взаимной выдаче, тихонько смылся в Беларусь, у которой такого договора нет. В Беларуси он получил статус беженца, причем удостоверение ему вручали, как и паспорта семье Кароза, под телекамерами с последующими сюжетами во всех новостных программах. А полгода назад, в январе, Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, в том числе и Ньюмана. Где там наш беженец сейчас? Готова поспорить, что его уже и след простыл, а от воспоминаний о нашей тихой и безопасной стране не осталось ничего. Как и желания когда-нибудь вернуться в эту дивную тихую гавань, пристань и ворвань.

Мотивов у иностранцев, которые декларируют любовь к диктатуре и едут сюда жить, всего два: или поиск места с сомнительной репутацией, где можно пересидеть уголовное обвинение вплоть до амнистии или истечения срока давности, или хладнокровный расчет на то, что в обмен на публичную демонстрацию любви к Лукашенко из его закромов посыплются деньги, дома, должности, льготы. Все это – конечно, торговля, проституция, мошенничество, но никак не любовь к Беларуси и уж тем более к бочкообразному усатому дядьке. Не сложилось с дядькой – можно ехать в Дубаи представлять Латвию в жюри конкурса. Или бежать стремглав домой, едва часы пробили полночь и срок давности истек.

Что поделаешь – не любят Рыгорыча даже за деньги и гарантии безопасности. Подозреваю, что на следующую перекличку даже друг Курманбек не придет.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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