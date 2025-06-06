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Одну из категорий белорусов все чаще включают в базу «тунеядцев» по ошибке

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  • 6.06.2025, 11:25
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Одну из категорий белорусов все чаще включают в базу «тунеядцев» по ошибке

Появился свежий пример.

Минчанку, которая воспитывает ребенка до 7 лет, включили в базу «тунеядцев». После этого ей выставили счета за потребленные жилищно-коммунальные услуги по повышенным тарифам. Женщина спросила у соцслужб, что ей делать в этой ситуации, чтобы исключили из базы «иждивенцев», пишет «Зеркало».

«Последние два платежа по ЖКХ выставлены с учетом повышенных тарифов. Я — мать ребенка до 7 лет, не работаю, — рассказала женщина минским соцслужбам. — Согласно постановлению (которое касается оплаты ЖКУ «тунеядцами». — Прим. ред.), я не должна была попасть в список незадействованных в экономике граждан. Какие мои дальнейшие действия для исключения меня из списка и как запросить пересчет ЖКХ? Так как такие тарифы не должны были мне выставляться».

«Тунеядцы» сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ. Стоимость первых двух услуг для «иждивенцев» в 4,8 раза выше, чем для остального населения.

При этом чиновники не оставили идею ввести для «тунеядцев» ограничения по бесплатной медицине.

В комитете по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома в мае этого года ответили, что женщин, которые фактически проживают в Беларуси (за исключением случаев выезда за границу на лечение или оздоровление) и воспитывают ребенка до 7 лет, троих и более несовершеннолетних детей, не должны включать в базу незанятых в экономике.

«Для получения подробной информации по вопросам реализации декрета № 3, а также информации о нахождении в базе данных, исключения из списка на оплату с возмещением затрат, перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам, необходимо лично обращаться в комиссию (по «тунеядцам». — Прим. ред.) по месту жительства», — уточнили в комитете.

Напомним, в прошлом году ввели изменение для белорусок, которые воспитывают ребенка до семи лет или у которых трое и больше несовершеннолетних детей. Чтобы не считаться «тунеядцами», теперь надо фактически проживать в Беларуси — то есть находиться за пределами страны не больше 30 дней в течение одного квартала (как и в случае с огородниками). Исключение — выезд за границу на лечение или оздоровление.

Тем не менее белорусок с детьми до 7 лет то и дело включают в базу «тунеядцев».

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