Удары по стратегическим аэродромам: раскрыт путь переброски дронов в Россию 6.06.2025, 11:27

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Коллаж: ukranews.com

Версия выглядит вполне реалистичной.

Хотя следственные органы так и не уточнили, каким образом дроны, атаковавшие стратегические аэродромы РФ, были доставлены на территорию России, некоторые аналитики начали предполагать, что комплектующие могли быть завезены через Казахстан.

Эта версия выглядит вполне реалистичной: расстояние от Миасса до казахстанской границы — всего около 150 километров, а между двумя странами отсутствует таможенный контроль, так как обе входят в Евразийский экономический союз, где действует режим свободной торговли и перемещения товаров, говорится в материале Сurrenttime.

Политолог и специалист по международной безопасности Рустам Бурнашев сразу после инцидента заявил: «Скорее всего, поставка велась с сопредельной территории. Я бы не стал заострять внимание на какой-то одной стране, будь то Казахстан, Беларусь или Грузия. Обойти ограничения технически возможно, обходные пути существуют».

В ответ на появившиеся подозрения власти Казахстана начали информационную кампанию, чтобы опровергнуть слухи о причастности страны к операции украинских спецслужб. В рамках этой стратегии в публичном пространстве стали появляться заявления казахстанских экспертов и общественных деятелей, которые утверждают, что распространение таких версий может быть попыткой посеять разногласия между Казахстаном и Россией.

По мнению казахстанского журналиста-расследователя Сергея Дуванова, власти страны стараются заранее устранить возможные обвинения в том, что поставка техники могла идти с их территории.

«Очевидно, что Казахстану невыгодно, чтобы подозрения указывали на него, — считает Дуванов. — Поэтому и запускается механизм «внутренней дипломатии»: находятся спикеры — пусть даже малозаметные депутаты или аналитики, — которые озвучивают позицию, выгодную государству. В результате формируется образ, что Казахстан в этом ни при чем».

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