Politico: Помощники Трампа посоветовали ему смягчить публичную критику Маска5
- 6.06.2025, 11:42
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Белый дом готовит интересный ход, чтобы покончить с ссорой.
Помощники Трампа посоветовали ему смягчить публичную критику Маска, сообщает Politico со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.
Издание отмечает, что Белый дом готовит телефонный разговор между Трампом и Маском, чтобы покончить с их публичной ссорой.
По словам собеседника Politico, помощники Трампа посоветовали ему смягчить публичную критику Маска и сосредоточиться на «Большом прекрасном билле» о налоговых послаблениях и его прохождении в сенате. Палата представителей США одобрила законопроект в мае.
В кратком телефонном разговоре Трамп заявил Politico, что «все в порядке». «Все идет очень хорошо, лучше не бывает», — сказал президент США, утверждая, что рейтинг его одобрения растет.
Напомним, конфликт президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска на днях вышел на новый уровень: если раньше бывшие соратники еще говорили о своих «хороших отношениях», то сейчас, судя по всему, решили больше не делать тайну из своей ссоры. Они ведут заочную перепалку прямо у себя в соцсетях — Маск уже заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без его поддержки, а тот назвал бизнесмена сумасшедшим.