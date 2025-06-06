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Ученые: Сон поможет в отношениях со второй половиной

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  • 6.06.2025, 11:42
Ученые: Сон поможет в отношениях со второй половиной

Качественный сон — основа психоэмоционального здоровья.

Проблемы со сном могут усиливать чувство ревности и снижать уверенность в романтических отношениях — особенно у людей с тревожным типом привязанности. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Монтана. Результаты исследования представлены на конференции Ассоциированных профессиональных обществ сна (APSS) — SLEEP 2025.

В исследовании участвовали 68 молодых людей, которые в течение двух недель ежедневно заполняли опросники, оценивая свое эмоциональное состояние, поведение и качество сна. Дополнительно участники прошли анкетирование по стилю привязанности.

Анализ данных показал, что тревожная привязанность — склонность к неуверенности в отношениях и страху быть отвергнутым — была связана с более низким качеством сна. Кроме того, именно у таких участников наблюдалась усиленная реакция в виде чувства ревности наутро после ночи плохого сна. У людей с другим стилем привязанности этот эффект не был выражен.

«Интересно, что плохой сон не всегда вызывал негативные эмоции. Все зависело от индивидуальных особенностей», — отметил ведущий автор работы Джованни Альварадо, докторант Университета штата Монтана.

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