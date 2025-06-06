Сколько стоит на Комаровке молодой картофель из Азербайджана и прошлогодний белорусский? 2 6.06.2025, 11:35

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Обзор цен.

Продажи в последнее время у торговцев столичного Комаровского рынка выросли, в топе покупок гостей и жителей Минска ягоды — клубника и черешня. Буквально на каждом прилавке есть заветные товары. На прилавках появились и абрикосы, цена на них пока не очень демократичная, тем не менее их тоже охотно берут. Скоро на них ожидается падение цен: будут завозить более дешевые фрукты из Молдовы и Армении, пишет «Зеркало».

Белорусская клубника дешевеет

Большой выбор белорусской клубники есть на любой бюджет. Цены стартуют от 10,99 рубля и доходят до 25. Стоимость зависит от сорта и товарного вида ягоды. Как правило, самая дорогая выглядит эталонно, будто с рекламной картинки — крупная и сочная.

Та, что попроще, сорта «земляничка», помельче. Ее рекомендуют использовать для варки джемов. В целом белорусская клубника практически вытеснила греческую с рынка. Последняя продается по цене 11−15 рублей, но ее сложно найти.

«В последнее время хорошо люди берут, даже в среду и вторник: покупают клубнику, уже интересуются черешней. Но скоро цена на них упадет, и ягоды еще лучше будут. Ждем сезон молдавских и армянских абрикосов. Пока у нас есть только турецкие», — рассказывает девушка за прилавком.

Черешня и абрикосы

В топе покупок у посетителей рынка — черешня. Ее привозят в основном из Узбекистана. Килограмм готовы отдать за 19,9−29,9 рубля. Есть также из Испании «медовая, очень сладкая», но за вкус приходится платить рублем, так как ценник на нее соответствующий — 60 за кило.

Абрикосы на Комаровке готовы отдать в среднем по 10,9−12,9 рубля за кило. Белорусскую малину продают за 10−25 рублей за небольшой лоток, жимолость — по 20 рублей (небольшой стаканчик). Есть на прилавках и импортная голубика по 69−90 рублей.

На рынке большой выбор арбузов и дынь, в основном их привозят из Ирана. Торговцы уверяют, что пока это лучший и самый вкусный вариант. Охотно делают скидку с 7,9 рубля за кило арбуза до 6,5. А вот на дыни цены выше — 11,9.

Огурцы и томаты

Стоимость огурцов за последнее время практически не изменилась, ими торгуют по 4,5−8 рублей по всей Комаровке. Самые дорогие — это огурцы «домашние свежие».

Помидоры за последнее время чуть выросли в цене — от 6,9 до 19,9. Хотя даже дорогостоящий сорт «черри» можно найти за 8−10 рублей. Дороже обычно продают премиальный товар.

Хватает на прилавках и белорусской редиски — по 4,5−6 рублей за килограмм.

Диапазон цен на зелень в разных местах может отличаться почти в два раза. Так, у одного прилавка пучок (100 граммов) лука-пера, укропа и петрушки стоит 80 копеек, а уже в другом — от 1,2 до 1,5 рубля.

Картофель и лук

Большой выбор молодого картофеля из Азербайджана есть на Комаровке. Здесь цена варьируется от 4,79 рубля за килограмм и доходит до 8. Прошлогодний белорусский урожай готовы отдать по пять рублей, выбор сортов обширный — «Королева Анна», «Вектор», «Манифест», «Ласунак».

Цены на морковь начинаются от 2,5 рубля и доходит до 6. В продаже есть и узбекский лук. Им торгуют в среднем от 2,99 до 6 рублей за килограмм.

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