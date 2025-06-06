У россиян появилась новая проблема из-за потери пусковых установок «Искандер» 2 6.06.2025, 11:56

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Эксперт указал на важный нюанс.

Силы обороны Украины поставили россиян перед новой сложной задачей благодаря удачному поражению пусковых установок «Искандер».

Об этом ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV. По его словам, у РФ есть сотни пусковых установок для «Искандеров».

«Поражение трех, при том, что уничтожена одна и две сильно повреждены - это как бы ни о чем. Но важно, что это прецедент, это удалось впервые. Это меняет расклад. Дело не в количестве установок. Дело в том, что им теперь придется остальные - сотню установок оттягивать гораздо дальше от нашей границы. Соответственно, время долета их ракет будет совершенно другое. Соответственно, будет время на предупреждение», - пояснил Дикий.

Он отметил, что для киевлян практически всегда такое время есть, потому что в столицу баллистика летит несколько минут.

В то же время, по его словам, в Харькове люди на предупреждения о баллистике не реагируют, потому что в этот город время долета составляло менее одной минуты.

Дикий убежден, что теперь россияне будут дальше оттягивать пусковые установки.

«Им придется оттягивать не только пусковые. Им придется заняться охраной. Им придется вокруг пусковых делать ПВО и т.д. Это дополнительные ресурсы и силы. Мы поставили их перед новой сложной задачей», - отметил Дикий.

По его словам, он этого момента всю войну ожидал, потому что Украина не сможет перехватывать все баллистические ракеты, поскольку никогда не получит такое количество «Петриотов», чтобы закрыть все районные центры.

«Перехват ракет - это должен быть план «Б». План «А» должен быть уничтожение пусковых», - подчеркнул Дикий.

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