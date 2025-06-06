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Белорусские пограничники опровергли собственную информацию

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  • 6.06.2025, 12:04
  • 1,632
Белорусские пограничники опровергли собственную информацию
иллюстративное фото

Польша не прекращала принимать автобусы из Беларуси.

По информации Государственного пограничного комитета, на 10:00 6 июня въезда из Беларуси в Польшу ожидало 1.730 автомобилей и 75 автобусов.

«В течение суток каждый час они (польские пограничники. — прим.) пропускали 30 легковушек и 2 автобуса», — говорится в сообщении, которое опубликовала утром пресс-служба ведомства.

Госпогранкомитет фактически опроверг распространенную им же накануне информацию о том, что польская сторона с 10:00 5 июня приостановила оформление автобусов, прибывающих через пункт пропуска Тересполь (Брест).

Это утверждение также опровергли белорусские независимые СМИ и представители Надбужанского отдела Пограничной охраны Польши, в ведении которого находится пункт в Тересполе. Последние заявили, что перерывов в работе 5 июня не было.

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