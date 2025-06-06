Метод Сократа или мотивационное интервьюирование: что работает лучше?
- 6.06.2025, 12:17
Как выстроить доверительные отношения с собеседником.
Многие любят использовать метод Сократа в терапии и жизни — ведь именно он первым предложил задавать глубокие вопросы, чтобы человек начал лучше понимать себя. Но для современных бесед, особенно в терапии, может подойти более мягкий способ общения — мотивационное интервьюирование, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Метод Сократа часто включает вопросы с подвохом. Он начинал с простого, а потом ловко подводил собеседника к противоречию. Это выглядело эффектно, но часто вызывало раздражение. Люди чувствовали себя уличенными и становились в оборону. Даже если Сократ и был прав, многим это не нравилось.
Мотивационное интервьюирование, наоборот, помогает человеку самому прийти к выводам. Оно основано на отражении мыслей собеседника, без давления и критики. Например, если кто-то говорит: «У меня нет проблем с алкоголем», терапевт может ответить: «То есть алкоголь не доставляет вам трудностей». Это звучит как утверждение, а не как вызов. Человек может задуматься и продолжить: «Ну, бывают проблемы, но не всегда…»
Такой диалог помогает человеку самому увидеть свои противоречия и захотеть изменений. Сначала могут быть только общие мысли, но со временем приходит ясность. Метод работает медленно, но мягко и бережно.
Этот подходит не только психологам, но и хорошо работает в обыденном общении. Он помогает строить доверие и вести глубокие разговоры без давления. Метод Сократа хорош для дискуссий, но в личной беседе, особенно когда человек сомневается и ищет ответы, мотивационное интервьюирование может быть эффективнее.