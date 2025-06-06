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Зона прикольного земледелия

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  • Елена Романова
  • 6.06.2025, 12:15
  • 1,864
Зона прикольного земледелия

Почему в Беларуси и Россия закончилась картошка.

В 2025 году в Беларуси внезапно кончилась картошка. В Беларуси! Картошка! Точнее, сначала она кончилась в России, после чего московские закупщики заглянули в закрома соседей, и тогда картошка исчезла с белорусских прилавков.

Случилось это настолько внезапно, что Лукашенко пришлось публично оправдываться за исчезновение национального продукта перед белорусами, а потом даже докладывать о проблеме в Кремль. Так Владимир Путин и узнал, что картошки не стало в России. В 2024 году ее собрали почти на три миллиона тонн меньше, чем годом ранее — всего 17,8 млн тонн.

И всю съели примерно к марту.

Картофельный маркер

Выкачивание овощей с белорусского рынка началось еще в прошлом году. Россияне, известные любители белорусских креветок, белорусского пармезана и глазированных сырков, вдруг стали так энергично скупать у соседей капусту, репчатый лук и яблоки, что правительство Беларуси было вынуждено ввести лицензии на экспорт: с октября 2024 года продавать эти три вида сельхозпродукции можно, только получив персональное разрешение от местных органах власти.

В этом году последствия овощных набегов из России стали ощутимей, и Лукашенко, чтобы не потерять звание председателя самого успешного колхоза, пришлось пойти на беспрецедентные меры — снять запрет на ввоз лука, картошки, капусты и яблок из «проклятой» Европы. По случаю это решение диктатор объявил жестом доброй воли и шагом навстречу Западу — вдруг пригодится.

Продовольственный дефицит в России долгое время был поводом для шуток. Но после того как Калининградская область ввела запрет на вывоз картофеля за пределы региона, энтузиазма у остряков поубавилось: у субъектов федерации и правда есть такое право — запрещать вывозить со своей территории продовольствие. Технология была наработана годами борьбы с птичьим гриппом и болезнью Монтгомери.

Общие клубни

У картофельного кризиса в России несколько причин.

Первая — это введение квот на закупку семян, которые правительство приняло в начале 2024 года, чтобы заставить российских аграриев покупать отечественные семена вместо импортных. Снижение урожая шло уже шестой год. В 2018 году россияне вырастили 22,4 млн тонн. В среднем страна теряла по миллиону тонн в год. Но критическая зависимость от высокопродуктивных импортных семян сильно пугала правительство, которому был дан курс на полную технологическую независимость. На создание и поддержку отечественных селекционных хозяйств были брошены огромные деньги. Субсидии тратились, доклады о продуктовом суверенитете России пухли от свершений, а картошка не росла. Скудный урожай прошлого года должен был насторожить чиновников, но военный азарт оказался сильнее. В декабре 2025-го года квоты на импортный семенной картофель еще уменьшили — с 16 тыс. тонн до 12 тыс. Видимо, чтобы в следующем году он закончился не к марту, а аккурат после доедания новогоднего оливье.

Вторая причина, по которой производители овощей в открытом грунте стали слабым звеном российской продовольственной безопасности — техническое и всеобщее обнищание. Сельхозпредприятия после начала войны лишились доступа к нормальной технике, которая обеспечивала высокую урожайность и минимальные потери при уборке; запчастям к ней; средствам борьбы с вредителями. Неподъемные кредитные ставки сделали недоступными пополнение оборотных средств и завалили всю систему государственной поддержки аграриев: в 2025 году Минсельхоз получил на субсидии сельскому хозяйству на 50 млрд руб меньше, чем годом ранее — всего 507,4 млрд, но теперь из этих денег придется еще больше отдать банкам — за обслуживание ранее взятых кредитов.

Третья причина, даже болезнь, которая поразила производителей «борщевого набора» — дефицит кадров. Тысячи гастарбайтеров, бежавшие из России с началом антимигрантской кампании, покинули не только коммунальное хозяйство Москвы. Прежде всего без них остались тысячи гектаров овощей открытого грунта. Из-за отсутствия рабочих рук фермеры были вынуждены сокращать посевные площади, что дало свои результаты в прошлом году, и судя по всему, принесет сюрпризы в текущем.

Колосс на соломенных ногах

Особняком в этой истории стоят производители технических культур, которые в недавнем прошлом обеспечили России статус мирового игрока на рынке продовольствия. Снизился и урожай зерна, и экспорт. Если в предыдущие годы страна продавала до 70 млн тонн зерна за границу, то с июля 2024 года по май 2025-го Россия, по оценке экспертов отрасли, вывезет порядка 40,8 млн тонн. Все — из-за чрезмерно укрепившегося рубля и экспортной пошлины. Помимо того, что российская пшеница стала неоправданно дорогой на фоне «крепкого рубля», государство продолжает ограничивать аграриев в возможности продавать продукцию свободно. В 2010 году экспортные пошлины на пшеницу были введены после засухи — чтобы все зерно не вывезли из страны в погоне за твердой валютой. В 2015 году к этой практике вернулись, нащупав щедрый источник пополнения бюджета. Пошлина постоянно меняется, но конструктивно представляет из себя 70% от разницы цен на зерно внутри страны и на внешнем рынке. Например, сейчас цена на пшеницу внутри страны составляет примерно 18 000 руб, а пошлина 2 444 руб.

С самого начала было понятно, что трейдеры, везущие зерно на международные рынки, не захотят из-за пошлины лишаться маржи и просто будут вынуждать производителей продавать сырье дешевле. Примерно так и получилось. Несколько лет, когда цены в стране последовательно росли на все, кроме пшеницы, привели к обнищают мелких фермеров. По данным минсельхоза Ростовской области, только в 2024 году в регионе закрылось 600 мелких хозяйств. Оставшиеся продолжают бороться с теми же бедами: безденежье, старая и неэффективная, теряющая много зерна при уборке техника; рост цен на удобрения и ГСМ; нехватка рабочих рук.

Попутно отказываясь от пшеницы в пользу пока еще не окученных экспортными пошлинами культур.

Посыпалось

В мае 2025 года невидимые миру слезы российских овощеводов и зерновиков материализовались в виде сообщения о временной остановке конвейера ведущего производителя сельхозтеники в России — компании «Ростсельмаш». У его главных покупателей — российских аграриев просто кончились деньги, непроданные тракторы и комбайны стало некуда ставить, и завод остановился.

Если верить письму депутата Госдумы Виктории Абрамченко, которая взялась устраивать судьбу «Ростсельмаша», на предприятии занято порядка 15 тысяч человек. Прошлый год, когда завод продал порядка 3600 тракторов и комбайнов, был признан худшим за последние 10 лет. А в январе 2025-го стало понятно, что продажи рухнули еще на 30%. Оказалось, что в одной точке сошлось сразу несколько современных российских бед. Из-за введенных санкций «Ростсельмаш был вынужден начать закупать другие комплектующие, не просто логистика усложнилась — выросла цена; от некоторых моделей техники и вовсе пришлось отказаться — на них ставили американские двигатели Cummins, после начала войны моторы стали недоступны; российские комплектующие тоже подорожали.

А с другой стороны прилавка встал сельхозтоваропроизводитель, у которого государство за 10 лет игр с укреплением рубля, гонениями на мигрантов и экспортными пошлинами вытащило из кармана около … триллиона рублей. Оно, государство, правда, настаивает, что в виде субсидий передало сельскому хозяйству гораздо больше. Забывая, видимо, что главными потребителями субсидий стали бесчисленные полчища чиновников, банкиров и сотрудников лизинговых компаний.

Депутат Виктория Абрамченко, бывшая вице-премьерка, всерьез намерена помочь «Ростсельмашу». И предлагает выдать аграриям целевые деньги на покупку сельхозтехники.

Деньги предлагается взять из средств, которые поступают в бюджет от … уплаты экспортной пошлины на зерно и зернобобовые. По идее, это должно помочь. Примерно как с картошкой.

Сельскому хозяйству России понадобилось всего лишь десяток лет условной беспризорности, чтобы вывести страну в число крупнейших экспортеров продовольствия. Брошенная в 1990-е земля — правда и неправдами, пóтом и многой кровью (станица Кущевская!) — ожила, воспряла и начала кормить хлебом не только всю страну, но и половину северной Африки. Алчность госмашины и некомпетентность чиновников привела к тому, что выбранные меры «поддержки» и «защиты» собственного рынка возвращают российское земледелие в период технологической отсталости, деградации почв и запущенности.

Здесь должна быть шутка про «ножки Буша»: дефицит продовольствия в России — все еще повод для шуток.

Елена Романова, The Moscow Times

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