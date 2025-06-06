Россиян вывозили КамАЗом: на Лиманском направлении бойцы ВСУ втроем сутки держали позицию 1 6.06.2025, 12:29

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Рассказ украинского офицера об этих боях показали на видео.

На Лиманском направлении бойцы ВСУ отбили вражеский штурм и уничтожили роту россиян. Враг превышал украинских защитников в количестве в несколько раз.

Об этом бое рассказал военнослужащий Андрей Докторенко «Док» — Герой Украины, в то время командир роты 3 мехбата «Fireflies» 66 ОМБр им. князя М. Храброго.

Бой происходил в декабре 2022 года между Макеевкой и Площанкой на Лиманском направлении.

«У меня на позиции находилось пехотное отделение, а против них шла целая вражеская рота. Бой начался с самого утра, и только под вечер ребятам пришлось отходить, потому что уже все оружие, которое было на позиции, клинило. Враг пошел в штурм и затих уже в 12 часов вечера. К тому времени у меня было 8 человек на позиции, а против них шло больше роты», — рассказывает Андрей «Док» Докторенко.

Он рассказал, что после того, как оружием уже нельзя было пользоваться он вывел бойцов с позиции и остался там один с двумя бойцами из рембата. Они втроем почти сутки держали позицию, пока не поступило подкрепление.

«Пока шел бой, в рацию нам дали разрешение на отход с позиции. Но, учитывая ту обстановку, если бы мы ее оставили, противнику бы легче нас было окружить. Мы остались и держали. И когда ты знаешь, какой ценой нам давалась каждая позиция, очень трудно ее покидать, зная, сколько собратьев погибло. Это была высота. За это время подошло подкрепление», — вспоминает Герой Украины.

Он добавил, что вражеских 200-тых после боя вывозили КамАЗами.

Важную позицию удалось удержать, а воины 66-й ОМБр в этом бою уничтожили целый вражеский батальон. Зато потерь погибшими с украинской стороны не было.

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