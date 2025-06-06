В МЧС рассказали о результатах грозы, которая прошла в четверг
- 6.06.2025, 12:28
Местами выпал град.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о ликвидации последствий грозы, которая прошла по Беларуси в четверг. Ливень сопровождался порывами ветра до 13 метров в секунду. Местами выпал град.
В Гродно и Гродненском районе были повреждены крыши семи частных жилых домов, одного административного здания и двух гаражей. Вода подтопила подвалы трех административных зданий и двух частных жилых домов. В Минской области были подтоплены два частных жилых дома в Борисовском районе, один — в Логойском районе, один — в Пуховичском.
Спасатели зафиксировали 30 случаев падения деревьев: 11 — в Минской области, 19 – в Гродненской. При этом были повреждены три автомобиля — два в Гродно, один в Молодечно.
В Минске ливень подтопил 23 участка дорог и девять зданий: три административных здания, два подвала многоэтажных жилых домов, два частных жилых дома, салон продажи автомобилей и подземный паркинг.
В столице зафиксировали десять случаев падения деревьев, в результате которых были повреждены шесть автомобилей. Отмечалась задержка общественного транспорта.
По оперативной информации, пострадавших нет.