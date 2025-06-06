Пенсионерка из Витебска переписывалась с «Киану Ривзом»
- 6.06.2025, 12:39
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«Звезда Голливуда» первым написал белоруске в мессенджере.
В Витебске пенсионерка, влюбленная в Киану Ривза, лишилась всех сбережений из-за почтовой посылки, сообщили «Витебские Вести».
Жертвой мошенников стала витебчанка, на пенсии познакомившаяся онлайн якобы с Киану Ривзом. «Звезда Голливуда» первым написал белоруске в мессенджере, причем на русском языке. Вскоре общение обрело романтический окрас, а «Киану» потерял голову от витебчанки и отправил ей посылку с 500 тысячами долларов.
Женщине мнимый американо-канадский киноактер сказал, что нужно только оплатить пересылку переводов в адрес «почтовых фирм». В итоге в январе - марте 2025-го витебчанка перечислила 4000 белорусских рублей - все свои сбережения. Но ей сообщили, что перед получением посылки нужно еще сделать перевод на 7000 белрублей, и тогда витебчанка решила взять кредит.
В банке пенсионерка похвасталась перед кассиром тем, кто ее возлюбленный. А банковский работник вызвала милицию, заявив о предполагаемом мошенничестве. Расследуется уголовное дело.