Newsweek: США представили новый арктический ледокол 6.06.2025, 12:43

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Фото: uscg.mil

Америка противостоит растущей активности России и Китая в регионе.

Береговая охрана США отправила в первое плавание новый полярный ледокол USCGC Storis — первый за последние 25 лет. Судно усилит американское присутствие в Арктике и станет третьим полярным ледоколом в составе флота, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Новый ледокол купили в 2023 года и модернизировали для улучшения связи и самозащиты. Сейчас корабль движется через Карибское море и прибудет в Сан-Диего в июле. Постоянным портом станет Джуно (Аляска), но до завершения инфраструктурных работ он временно базируется в Сиэтле.

Ледокол станет важным звеном до ввода новых кораблей класса Polar Security Cutter. Первый такой ледокол начнут строить в 2025 году, а сдать планируют не раньше 2028 года — с трехлетней задержкой.

Арктика становится зоной стратегического соперничества: таяние льдов открыло доступ к новым ресурсам и морским путям. Россия уже разместила в регионе около 30 военных баз, а Китай расширяет свое присутствие через патрули и ледоколы, несмотря на отсутствие прямых арктических границ.

Пентагон заявляет, что для защиты суверенитета и доступа к полюсам необходимо 8–9 ледоколов. Арктическая стратегия США подчеркивает важность таких районов, как Берингов пролив и Баренцево море, для экономики и обороны.

Таким образом, США наращивают арктическое присутствие, чтобы противостоять растущей активности России и Китая в регионе.

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