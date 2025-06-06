Бывший муж прислал белоруске 100 рублей на содержание двух детей

Бывший муж прислал белоруске 100 рублей на содержание двух детей3
- 6.06.2025, 12:51
Его долг по алиментам уже превысил $5 тысяч.
Белоруска Марина из Ветки выложила в TikTok видео, на котором пожаловалась, что бывший муж выплатил ей на двоих детей маленькие алименты — 100 рублей за месяц. Женщина призвала судебных исполнителей «взяться за алиментщиков».
«Одному из моих сыновей в этому году 18 лет, а задолженность бывшего супруга — больше 5 тысяч долларов», — говорит женщина.
В комментариях женщину кто-то поддерживает, а кто-то советует «растить детей самой» и «рожать для себя»:
«если будет платить хоть по 20 о никто ему ничего не сделает, вот если вобще не будет, тогда могут посадить», — Serega1989___0211_0302.
«Давно пора взятся. Отцы должны отвечать за свои поступки. И помогать своим детям…», - Elena 0588.
«Я вырастила сама без чей-то помощи четверых детей рожала я их для себя с мужа бывшего ни капейки не взяла работала на трех работах, и еще квартиру построила, папа потом может тоже на детей подать на элементы!!! Не хочу чтобы мои дети были ему должны, чем делал тем и думает, вот такие у нас мужчины, не все конечно!», — Татьяна.
@user50459584729106 ♬ оригинальный звук - МАРИНА
«Если у мужика нет совести и ответственности, то не какие судебные исполнители не помогут», — Лучшая.
«Поздравте меня я выйграл суд теперь бывшая наоборот мне будет платить алименты, дочка живет со мной», — Денис Гулевич.
«В прокуратуру писать, приложить справку от судебного исполнителя о долге по алиментам. И не договариваться не о чем с участковым, когда он придет рассказывать, что бывший выплатит, только подпиши бумагу). Я ничего не подписала, деньги мне вернул почти весь долг, потому что не хоте бывший сесть. Если идти куда нужно, то и дело продвинется», — ingRit.
«Судебные исполнители как не работали 20 лет назад, так и не работают. Но зато если задолженность государству, то они последнее без промедления заберут», — Наталья.
«Отказаться от алиментов, чтобы дети его в старости не содержали и лишить отцовства», — user6921536719395.
«Давно пора за них взяться!!! У меня такая же история. два месяца ничего нет. на двоих детей! один из которых ребенок инвалид», — Elena192405.