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Bloomberg: Маск готов к перемирию с Трампом

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  • 6.06.2025, 12:52
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Bloomberg: Маск готов к перемирию с Трампом
Илон Маск
Фото: AFP

Ранее миллиардер призвал к импичменту президента США.

Миллиардер Илон Маск заявил, что готов снизить накал страстей в конфликте с президентом США Дональдом Трампом, разгоревшегося после обмена резкими высказываниями в соцсетях, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Днем ранее Маск призвал к импичменту Трампа. Президент США ответил, пригрозив прекратить государственные контракты с компаниями Маска — Tesla и SpaceX.

Позже Маск смягчил риторику, согласившись с пользователем соцсети X, призывающим «остыть и отступить». Он также поддержал призыв миллиардера Билла Акмана к примирению, написав: «Ты не ошибаешься».

Ссора между двумя влиятельными фигурами расколола республиканцев. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал не переводить политические разногласия в личные и назвал Маска другом.

Трамп утверждает, что Маск выступил против налогового законопроекта из-за отмены льгот на электромобили. Маск отрицает это, заявляя, что документ ему «вообще не показали». Он также обвинил Трампа в неблагодарности и добавил: «Без меня он бы проиграл выборы».

Некоторые сторонники Трампа, включая бывшего советника Стива Бэннона, призвали проверить статус гражданства Маска и даже депортировать его.

Несмотря на резкие высказывания, Маск предложил вернуться к диалогу и даже намекнул на создание новой партии, «которая представляла бы умеренное большинство».

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