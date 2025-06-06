В Беларуси ввели налоговые новшества для населения
- 6.06.2025, 12:57
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Изменения заработали с 6 июня этого года.
В Беларуси ввели налоговые изменения. Среди прочего они касаются извещений об уплате сборов. Новшества предусмотрены постановлением Министерства по налогам и сборам (МНС).
Среди прочего чиновники установили формы некоторых налоговых деклараций — в том числе для подоходного сбора. Такое же новшество затронуло и справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физлиц, а еще — уведомлений о переплатах денег в госбюджет.
«Также постановлением утверждена инструкция о порядке заполнения налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц и справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц», — сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Так, извещение на уплату физлицами транспортного налога, а также сборов за землю и недвижимость должно быть единым по всем объектам, которые есть у человека.
Но чиновники прописали, что в некоторых ситуациях такое уведомление возможно сделать по одному конкретному объекту. К примеру, если речь о сборе за предыдущие налоговые периоды или «при установлении объектов налогообложения, налог по которым ранее не исчислен». Еще одно такое основание — установлены обстоятельств, по которым рассчитанная ранее сумма налога должна быть откорректирована.
Изменения заработали с 6 июня этого года.