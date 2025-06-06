В Беларуси ввели налоговые новшества для населения 6.06.2025, 12:57

1,086

Изменения заработали с 6 июня этого года.

В Беларуси ввели налоговые изменения. Среди прочего они касаются извещений об уплате сборов. Новшества предусмотрены постановлением Министерства по налогам и сборам (МНС).

Среди прочего чиновники установили формы некоторых налоговых деклараций — в том числе для подоходного сбора. Такое же новшество затронуло и справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физлиц, а еще — уведомлений о переплатах денег в госбюджет.

«Также постановлением утверждена инструкция о порядке заполнения налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц и справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц», — сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Так, извещение на уплату физлицами транспортного налога, а также сборов за землю и недвижимость должно быть единым по всем объектам, которые есть у человека.

Но чиновники прописали, что в некоторых ситуациях такое уведомление возможно сделать по одному конкретному объекту. К примеру, если речь о сборе за предыдущие налоговые периоды или «при установлении объектов налогообложения, налог по которым ранее не исчислен». Еще одно такое основание — установлены обстоятельств, по которым рассчитанная ранее сумма налога должна быть откорректирована.

Изменения заработали с 6 июня этого года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com