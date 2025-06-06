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БПЛА уничтожили вертолет Ми-8 повредили вертолет Ми-35 в Брянске

  • 6.06.2025, 13:02
БПЛА уничтожили вертолет Ми-8 повредили вертолет Ми-35 в Брянске
иллюстративное фото

Стали известны последствия атаки дронов на военный аэропорт.

В ночь на 6 июня в результате атаки украинских беспилотников на аэропорт «Брянск» в селе Октябрьское Брянской области РФ уничтожен российский боевой вертолет Ми-8, вертолет Ми-35 - поврежден.

Об этом сообщает ASTRA.

Отмечается, что ночью беспилотники атаковали «Международный аэропорт Брянск». На ночных видео с места были слышны вторичные взрывы после атаки.

«В результате попаданий полностью сгорел боевой вертолет Ми-8, произошла детонация его боевого комплекта. Также частично поврежден вертолет Ми-35», - говорится в сообщении.

Кроме этого, повреждены административное здание аэропорта и здание спасательной службы. На складе «Озон», неподалеку от которого расположен аэропорт, эвакуировали несколько десятков сотрудников.

Пострадавших якобы нет.

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