БПЛА уничтожили вертолет Ми-8 повредили вертолет Ми-35 в Брянске
- 6.06.2025, 13:02
Стали известны последствия атаки дронов на военный аэропорт.
В ночь на 6 июня в результате атаки украинских беспилотников на аэропорт «Брянск» в селе Октябрьское Брянской области РФ уничтожен российский боевой вертолет Ми-8, вертолет Ми-35 - поврежден.
Об этом сообщает ASTRA.
Отмечается, что ночью беспилотники атаковали «Международный аэропорт Брянск». На ночных видео с места были слышны вторичные взрывы после атаки.
«В результате попаданий полностью сгорел боевой вертолет Ми-8, произошла детонация его боевого комплекта. Также частично поврежден вертолет Ми-35», - говорится в сообщении.
Кроме этого, повреждены административное здание аэропорта и здание спасательной службы. На складе «Озон», неподалеку от которого расположен аэропорт, эвакуировали несколько десятков сотрудников.
Пострадавших якобы нет.